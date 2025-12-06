Cele două echipe își dau întâlnire sâmbătă seară, pe Arena Națională, în derby-ul etapei cu numărul 18 din sezonul regulat al Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală vor indica nu mai mult de 3 grade Celsius!



Pentru meciul cu Dinamo, FCSB a apelat la obișnuitul 4-2-3-1 cu Ștefan Târnovanu în poartă. Vali Crețu, Siyabonga Ngezana, Graovac și Risto Radunovic vor fi pe linia de fund, în timp ce Mihai Lixandru și Adrian Șut vor sta în spatele celor trei mijlocași centrali: Mihai Toma, Darius Olaru și Juri Cisotti.



Vârf împins pentru derby va fi Florin Tănase, în absența lui Daniel Bîrligea. La FCSB absentează Baba Alhassan, Denis Alibec, Daniel Bîrligea, Mihai Popescu, Joyskim Dawa, Cercel și David Miculescu. Toți sunt accidentați în afară de Alhassan, suspendat.



Echipele de start



FCSB (4-2-3-1): Târnovanu - Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic - Șut, Lixandru - Cisotti, Olaru (cpt.), M. Toma - Tănase

Rezerve: Udrea, Zima - Dăncuș, Edjouma, Pantea, Oct. Popescu, Stoian, Thiam

Antrenor: Elias Charalambous



Dinamo (4-3-3): Epassy - Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț - Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) - Armstrong, Soro, Caragea

Rezerve: Roșca, Din-Licaciu - Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

