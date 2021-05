David Alaba a semnat cu Real Madrid! Anuntul de ultima ora facut de presa internationala

Fundasul austriac va juca din vara la Real Madrid.

Potrivit jurnalistului specialist in mercato, Fabrizio Romano, David Alaba s-a inteles cu Real Madrid si va ajunge din postura de jucator liber de contract in La Liga din sezonul urmator. Anuntul oficial al clubului madrilen va fi facut la finalul stagiunii actuale.

Fundasul lateral a intrat in ianuarie in ultimele 6 luni de contract cu Bayern Munchen, avand dreptul sa isi caute o alta echipa fara ca bavarezii sa solicite o suma de transfer pentru serviciile austriacului.

David Alaba joaca de peste 11 ani la Bayern Munchen, dar a decis ca vrea o schimbare la finalul acestui sezon. Starul austriac a castigat numeroase trofee in tricoul bavarezilor, printre care titlul de 10 ori si trofeul Champions League de doua ori, in sezoanele 2012-13, respectiv 2019-20.

The first part of the contracts for David Alaba transfer to Real Madrid has been signed and completed. He’s joining as a free agent, confirmed. ⚪️???? #Real

Official announcement only expected at the end of the season, when all documents will be completed. ⏳ https://t.co/6YmBL5LGXy