Tatarusanu, TITULAR pentru Lyon in finala Cupei Ligii! Internationalul roman va fi fata in fata cu Neymar si PSG! Anuntul facut de Rudi Garcia

Rudi Garcia, antrenorul lui Lyon, a anuntat ca Tatarusanu va apara poarta echipei sale in finala din Cupa Ligii cu PSG.

Finala Cupei Ligii din Franta dintre PSG si Lyon va avea loc in aceasta seara, de la 22:10. Ciprian Tatarusanu este anuntat titular in poarta echipei din Lyon, Rudi Garcia spunand ca romanul va fi cu certitudine in 'primul 11'.

"Singura certitudine pentru partida cu PSG este ca Tatarusanu va fi in continuare in poarta, pentru ca el este cel care joaca in Cupa Ligii. Cred ca restul jucatorilor sunt gata sa creeze probleme PSG-ului in diferite sisteme. Avem jucatori versatili care ne permit asta. Adevarul este ca diferenta nu se va face prin tactica, ci prin atitudine, dorinta si coeziunea echipei", a spus antrenorul Rudi Garcia la conferinta de presa.

Anthony Lopes, titluarul lui Lyon, va reveni in poarta echipei sale pe 7 august, cu Juventus, in Liga Campionilor.