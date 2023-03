Bombazo de la FC Barcelona: „Ținem legătura cu Messi pentru a se întoarce!” 

Superstarul argentinian a intrat în ultimele luni de contract cu Paris Saint-Germain și s-a scris că sunt șanse mici să mai continue cu gruparea de pe Parc des Princes. Despre fotbalistul care a devenit campion mondial în decembrie, după ce Argentina s-a impus cu Franța la loviturile de departajare, s-a scris că ar putea reveni la FC Barcelona.

În ultimele săptămâni au existat mai multe discuții în acest sens, iar cei peste 92.000 de fani strânși pe Camp Nou la un eveniment organizat de Gerard Pique i-au scandat numele. Speranța fanilor a fost aprinsă din nou însă de vicepreședintele sportiv de la FC Barcelona.

Oficialul Barcelonei a vorbit despre revenirea lui Leo Mess

Rafael Yuste, vicepreședintele Barcelonei, a vorbit despre Leo Messi în timpul unei prezentări realizate la Barca Academy World Cup. Acolo a fost întrebat despre revenirea argentinianului, iar răspunsul său i-a încântat pe fani.

„Ținem legătura cu Messi și ne-ar plăcea să se întoarcă. Atât Leo cât și familia lui știu cât de mult ținem la ei. Am participat la negocierile care nu au avut un deznodământ fericiit, din fericire, și am acest ghimpe în corp. În mod clar mi-ar plăcea să se întoarcă și sunt sigur că mulți fani împărtășesc aceeași dorință. Cred că istoriile trebuie să se încheie cu bine și de aceea menținem contactul cu Messi, desigur.

Cred că e cel mai natural lucuru. Când ești îndrăgostit de o persoană pierzi legătura, însă vrei să rămâi cu acele sentimente. Cred că și Leo e îndrăgostit de Barca și de oraș. Cred că destinul va face asta posibil. Vedem dacă vom putea să îl aducem pe Leo în Barcelona”, a spus Yuste conform Mundo Deportivo.