Barcelona a rezolvat primul transfer pentru următorul sezon! Acord cu jucătorul pentru un contract până în 2025

Xavi va primi întăriri în defensivă. Inigo Martinez (31 de ani) de la Athletic Bilbao este foarte aproape de a semna cu gruparea catalană din postura de jucător liber de contract, deoarece a intrat deja în ultimele luni de angajament cu actuala sa echipă.

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Martinez s-a înțeles deja cu Barcelona pentru un contract valabil până în 2025 și este la doar ”un pas” distanță de a semna cu noua sa echipă.

Inigo Martinez a jucat pentru două cluburi în cariera sa. A crescut la Real Sociedad, club care l-a și promovat la nivel de seniori. După șapte ani la Sociedad, Bilbao l-a transferat pentru 32 de milioane de euro.

