Atletico a ratat victoria in derby-ul Madridului! Benzema a egalat in ultimele minute! AICI sunt fazele din Atletico 1-1 Real Madrid 

Atletico Madrid a primit vizita rivalilor de la Real in etapa a 26-a din La Liga.

Echipa lui Diego Simeone a deschis scorul in minutul 15, dupa golul marcat de Luis Suarez dintr-o pasa a lui Llorente.

Desi a condus pentru mai mult de 70 de minute, Atletico a ratat victoria. Benzema a reusit sa restabileasca egalitatea in minutul 88, dupa un schimb de pase cu Casemiro.

In urma acestui rezultat, Atletico are 59 de puncte, cu doar 3 peste Barcelona, care ocupa locul 2 in La Liga. Catalanii au, insa, un meci in plus disputat.

Real Madrid se afla pe a treia pozitie a clasamentului, cu 54 de puncte.

Saptamana viitoare, echipa lui Simeone are programate doua partide in campionat, cu Athletic Bilbao, pe 10 martie, si cu Getafe, pe 13 martie. Urmatorul meci al celor de la Real Madrid este programat sambata, pe teren propriu, in compania lui Elche.