Tensiune la COTE MAXIME in Atletico - Real Madrid! Atac DUR al lui Suarez la adresa lui Vazquez: "Te plangi dupa cum ati castigat titlul sezonul trecut?!"

Atletico Madrid si Real Madrid au remizat in derby-ul etapei, 1-1.

Meciul dintre cele doua a fost important nu doar datorita faptului ca este derby-ul orasului, ci si in contextul luptei la titlu. Atletico s-a incurcat din nou si a cedat puncte, iar Barcelona s-a apropiat la 3 puncte in spate in clasament, cu un meci in plus. Real Madrid se afla pe locul 3 cu 54 de puncte.

Dupa cum se astepta, meciul a fost extrem de tensionat, iar in prima repriza, jucatorii lui Zidane au reclamat un hent in careu la Hermoso. Centralul Hernandez Hernandez a verificat faza cu ajutorul VAR si a decis ca nu a fost hent, spre nemultumirea Realului.

La pauza, jucatorii lui Zidane erau vizibil nervosi pe decizia centralului si au plecat spre vestiare plangandu-se. Camerele au surprins un moment de tensiune intre Luis Suarez si Lucas Vazquez. Jucatorul lui Real s-a plans de arbitru, moment in care Suarez i-a replicat transant: "Te plangi dupa cum ati castigat titlul sezonul trecut? Abtine-te, prietene!"

Vazquez i-a raspuns: "Nu il castigati voi. Daca pierdeam noi, nu il castigati voi", iar Suarez a intrebat din nou: "Si cum ati castigat voi?"