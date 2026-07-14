Potrivit Mundo Deportivo, un alt jucător la care Hansi Flick ar fi gata să renunțe este atacantul suedez Roony Bardghji (20 de ani).

FC Barcelona ar putea să-l cedeze pe "Messi al Suediei"

Poreclit "Messi al Suediei", Roony Bardghji a ajuns în urmă cu un an pe Camp Nou. El a fost transferat de la FC Copenhaga, pentru 2,5 milioane de euro. Danezii au păstrat 15% dintr-un viitor transfer.

Roony Bardghji s-a adaptat destul de greu în Spania. El a evoluat în 28 de meciuri oficiale în sezonul trecut și a marcat două goluri pentru FC Barcelona.

Cu toate acestea, antrenorul Hansi Flick nu și-ar dori să îl mai păstreze și pentru noul sezon. Jucătorul a evitat să dea prea multe detalii la ultima sa apariție publică. Aflat la o sesiune de autografe, Bardghji le-a transmis reporterilor că "totul este în regulă", referitor la viitorul său la club.

Roony Bardghji mai are contract cu FC Barcelona până în vara anului 2029. Potrivit site-ului Transfermarkt, cota de piață a suedezului se ridică la 15 milioane de euro.

Atacantul născut în Kuweit a apucat să debuteze și pentru naționala de seniori a Suediei. El are la activ trei selecții, dar nu a reușit să "spargă gheața".