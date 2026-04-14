Forul european a oferit un răspuns oficial la contestația depusă de Barcelona, după eșecul cu Atletico Madrid din sferturile Ligii Campionilor. Catalanii au acuzat o eroare de arbitraj.

Potrivit informațiilor de la nivel oficial, plângerea formulată de clubul blaugrana în urma înfrângerii cu 2-0 din prima manșă a fost respinsă. Supărarea catalanilor a pornit de la o fază petrecută în a doua repriză a jocului.

La scorul de 1-0 pentru Atletico Madrid, portarul Juan Musso a pasat mingea către coechipierul său, Marco Pubill. Acesta din urmă a oprit balonul cu mâna, iar apoi a reluat jocul de la marginea careului de șase metri. Jucătorii Barcelonei au protestat vehement și au solicitat o lovitură de la 11 metri, plus un cartonaș roșu (al doilea galben) pentru Pubill. Arbitrul a lăsat însă jocul să continue.

Răspunsul forului continental a ajuns la sediul clubului în ziua returului. Comisia care a analizat incidentul a clarificat situația printr-un document oficial: „Barcelona a depus o contestație împotriva deciziei arbitrului din prima manșă. Pe 13 aprilie, Comisia de Disciplină a UEFA a stabilit că nu au existat nereguli”, a transmis organizația.

La finalul primului duel, antrenorul Hansi Flick s-a arătat revoltat de cele petrecute pe teren. De asemenea, fotbaliștii săi au reclamat faptul că echipa a fost privată de un penalty evident.

Cu toate acestea, oficialii de la Nyon au punctat că, și în eventualitatea în care s-ar fi constatat o încălcare a regulamentului de către arbitru, rezultatul stabilit pe gazon în meciul tur nu ar fi putut fi modificat.

