Potrivit informațiilor de la nivel oficial, plângerea formulată de clubul blaugrana în urma înfrângerii cu 2-0 din prima manșă a fost respinsă. Supărarea catalanilor a pornit de la o fază petrecută în a doua repriză a jocului.

La scorul de 1-0 pentru Atletico Madrid, portarul Juan Musso a pasat mingea către coechipierul său, Marco Pubill. Acesta din urmă a oprit balonul cu mâna, iar apoi a reluat jocul de la marginea careului de șase metri. Jucătorii Barcelonei au protestat vehement și au solicitat o lovitură de la 11 metri, plus un cartonaș roșu (al doilea galben) pentru Pubill. Arbitrul a lăsat însă jocul să continue.