Cele două echipe și-au dat întâlnire în optimile UEFA Champions League. În tur, Galatasaray s-a impus la Istanbul cu 1-0, iar meciul retur va avea loc săptămâna viitoare pe Anfield.

Englezii umilesc starul lui Liverpool după 0-1 cu Galatasaray: ”Dureros de ineficient! A fost înlocuit pe bună dreptate”

Publicația britanică GOAL.com nu s-a putut abține după eșecul de la Istanbul și l-a notat pe Mohamed Salah cu 3 pentru maniera în care egipteanul a evoluat împotriva Galatei.

Jurnaliștii englezi au evidențiat că Salah nu și-a trecut în cont nici măcar un șut pe poartă și că a avut o singură atingere în careul opus.

”După ce a dat semne de viață săptămâna trecută la Wolves, a fost o altă evoluție dureros de ineficientă din partea 'Regelui Egiptului' de la Liverpool.

Nu a reușit niciun șut și a avut o singură atingere în careu înainte de a fi înlocuit pe bună dreptate de Frimpong la mijlocul reprizei secunde”, a scris GOAL.

Pentru Liverpool urmează meciul cu Tottenham de duminică, ora 18:30. Confruntarea va avea loc pe Anfield și va putea fi urmărită în direct pe platforma VOYO.

”Cormoranii”, locul 6 în clasament după 29 de etape