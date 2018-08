PSG risca sa piarda unul dintre cei mai mai importanti jucatori! Barcelona a incercat sa-l transfere si vara trecuta

Chiar daca Neymar va continua la formatia antrenata de Thomas Tuchel, nu totul merge ca pe roate la formatia de pe Parc Des Princes.

Relatile dintre Paris Saint Germain si FC Barcelona au intrat in normalitate dupa scandalul Neymar, iar acum Barcelona insista pentru Adrien Rabiot. Mijlocasul in varsta de 23 de ani a fost dorit pe Camp Nou si in sezonul trecut, dar atunci a ales sa ramana in Ligue 1.

Acum lucrurile stau diferit. Mundo Deportivo scrie ca Rabiot isi doreste sa mearga la Barcelona si cel mai probabil conducatorii celor doua echipe se vor pune la masa negocierilor. Asta in conditile in care Rabiot mai are doar un an de contract cu PSG si risca sa-l piarda gratis pe francez.

Barcelona a mai incercat sa transfere de la Paris. Conducatorii formatiei blaugrana l-au dorit pe italianul Marco Verratti, dar acesta a ales intr-un final sa-si prelungeasca intelegerea cu PSG.

In aceasta vara catalanii au cheltuit deja 108 milioane de Euro dupa ce i-au cumparat pe Arthur Melo, Clement Lenglet si Malcom. Daca un francez este dorit pe Camp Nou, se pare ca altul este "pe faras".

Lucas Digne este pe lista de transferuri, dar nici Andre Gomez, Aleix Vidal sau Rafinha nu sunt intr-o situatie mai buna.