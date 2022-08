Barcelona s-a despărțit de fotbalistul care valora într-un timp 70 milioane de euro. Unde a ajuns fundașul central

În 2018, Umtiti valora 70 milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate. Acum, fundașul central francez deține o cotă pe piață alarmantă de doar 2 milioane de euro, iar Barcelona pare că nu mai are nevoie de serviciile sale.

Samuel Umtiti a fost prezentat oficial joi la Lecce, formație care tocmai ce a promovat în Serie A și a reușit, până în momentul de față, contraperformanța de a fi învinsă de două ori.

Barcelona l-a cedat pe fotbalistul francez, care a câștigat cu naționala sa Campionatul Mondial din 2018, pentru un singur an la Lecce. Publicația Marca a informat faptul că la sfârșitul contractului nu va exista nicio opțiune de cumpărare.

Agreement with Unione Sportiva Lecce for loan of Umtiti until 30 June 2023