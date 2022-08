Jurnalistul Nicolo Schira scrie că Dele Alli va juca la Beșiktaș în noul sezon, sub formă de împrumut, iar turcii vor avea și opțiunea unui transfer definitiv.

Alli a ajuns deja la Istanbul pentru a semna cu noua sa echipă și a fost întâmpinat de mai mulți fani ai lui Beșiktaș la aeroport. Mutarea la Beșiktaș vine la doar opt luni de la transferul mijlocașului britanic de la Tottenham la Everton.

Done Deal and confirmed! Dele #Alli to #Besiktas from #Everton on loan with option to buy. Expected medicals tomorrow. #transfers #EFC https://t.co/ayVuN6xlLx