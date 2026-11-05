Barcelona reaprinde „mărul discordiei”! Îl vrea pe starul rivalei de 50.000.000 de €

Deco, directorul sportiv al Barcelonei, l-a identificat pe fundașul Marc Pubill (23 de ani), de la Atletico Madrid, drept un posibil transfer.

Marc Pubill, dorit de Deco la Barcelona

Jucătorul, care măsoară 1,90 m, este polivalent. Poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca fundaș dreapta. Din acest motiv i-ar putea oferi lui Hansi Flick o mai mare flexibilitate în defensivă.

Atletico Madrid îl consideră pe Pubill esențial pentru planurile lui Diego Simeone și ar solicita o sumă substanțială pentru a lua în calcul vânzarea acestuia, informează elnacional.cat.

Transferul ar putea reaprinde un conflict între cele două cluburi. Vara trecută, catalanii au încercat să îl transfere pe Julian Alvarez, însă Atletico Madrid a blocat mutarea, în ciuda dorinței jucătorului.