Barcelona reaprinde „mărul discordiei”! Îl vrea pe starul rivalei de 50.000.000 de €

Barcelona reaprinde „mărul discordiei”! Îl vrea pe starul rivalei de 50.000.000 de € La Liga
Alexandru Hațieganu
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Barcelona a pus ochii pe un fotbalist important al uneia dintre rivalele din La Liga. 

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BarcelonaAtletico Madridla ligaMarc Pubill
Din articol

Deco, directorul sportiv al Barcelonei, l-a identificat pe fundașul Marc Pubill (23 de ani), de la Atletico Madrid, drept un posibil transfer.

Marc Pubill, dorit de Deco la Barcelona 

Jucătorul, care măsoară 1,90 m, este polivalent. Poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca fundaș dreapta. Din acest motiv i-ar putea oferi lui Hansi Flick o mai mare flexibilitate în defensivă.

Atletico Madrid îl consideră pe Pubill esențial pentru planurile lui Diego Simeone și ar solicita o sumă substanțială pentru a lua în calcul vânzarea acestuia, informează elnacional.cat

Transferul ar putea reaprinde un conflict între cele două cluburi. Vara trecută, catalanii au încercat să îl transfere pe Julian Alvarez, însă Atletico Madrid a blocat mutarea, în ciuda dorinței jucătorului.

Marc Pubill

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CV-ul lui Pubill 

Marc Pubill a fost transferat de Atletico de la Almeria în vara anului 2025 pentru 16 milioane de euro. De atunci, el a îmbrăcat tricoul madrilenilor în 49 de meciuri, în care a marcat două goluri și a oferit o pasă de gol. 

La nivel de club, a mai jucat pentru Levante, unde s-a format ca fotbalist profesionist. 

Marc Pubill are șase selecții și un gol pentru naționala Spaniei, alături de care a câștigat CM 2026 și aurul olimpic în 2024. 50.000.000 de euro este cota sa de piață pe Transfermarkt. 

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