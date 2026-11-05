Comentariile făcute de Marius Baciu la adresa lui FCSB l-au deranjat pe Mihai Stoica, iar oficialul fostei campioane din Superliga României a venit cu replica.

Mihai Stoica, replică pentru Marius Baciu

Totul a pornit după ce Marius Baciu a făcut o analiză asupra felului în care se prezintă FCSB sub comanda lui Reghecampf, iar fostul antrenor al roș-albaștrilor a mărturisit că nu este impresionat de evoluția echipei contra Rapidului, dar și că, sub comanda sa, FCSB a avut prestații mai bune.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB nu l-a menajat pe fostul antrenor al roș-albaștrilor și nu s-a ferit să îi dea o replică acidă lui Baciu.

”Nu, nu sunt de acord. Ca să comentez aş fi ridicol, mai avea puţin şi spunea că am făcut o repriză bună la Craiova. Ce compari Csikszereda cu Rapid, cu 40,000 de oameni în tribună şi 0-1 la pauză? Ferească! Nu mai avem niciun pic de... nu mai am ce să comentez. Spui că la Auda... La Auda au fost greşeli de arbitraj grosolane. Nu are niciun sens.

Da, normal că mă deranjează să faci asemenea comparaţii, să spui că n-ai jucat cu Rapid, când eu am fost impresionat. Am dominat una dintre echipele bune ale campionatului şi spune multe. Nu pot spune că sunt nemulţumit de ce s-a jucat 70 de minute la Cluj, dar am fost... rezultatul e nedrept, pe de altă parte la Voluntari am câştigat cu şansă. Sper să se întoarcă toate în play-off.

Reghe a zis aşa <<Nu vreau jucători nemulţumiţi, vreau să se antreneze bine toţi, să le dau şansă să joace>>. A gândit-o foarte bine, iar ei au jucat foarte prost unii dintre ei, iar atunci problema devine a lor, nu a noastră. Ok, poate s-au compromis şansele de a merge mai departe în Cupa României. Nimeni nu s-a aşteptat ca în distribuţia aia, chiar şi cu greşelile de arbitraj contra noastră, să nu fim în stare să facem un X la Bistriţa.

Dacă jucam cu prima echipă, spuneau unii când le vină rândul. Eu zic că ideea a fost bună, că nu e Reghe vinovat că s-au prezentat unii cum s-au prezentat”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Apoi Mihai Stoica a răbufnit după ce Marius Baciu a spus că nu îl vede pe Denis Drăguș număr 9 la FCSB: ”Iarăși Baciu? A fost antrenor la FCSB, au fost mulți! Nu mă interesează explicațiile altora. E un jucător care poate să joace 9, al doilea vârf, 10, atacant lateral stânga, a jucat asta în toate sistemele. Se apuca și Șumudică să spună că nu e normal să se joace fără Boutoutaou și Drăguș. Păi cum să se joace dacă nu a fost gata Drăguș? Prea mulți specialiști! Nu îmi place să comentez ce comentează alții!”.