Florin Prunea l-a lăudat pe Alaa Bellaarouch (24 de ani), portarul aflat la Dinamo sub formă de împrumut de la Braga. Cotat la 850.000 de euro de site-urile de specialitate, marocanul a încasat doar nouă goluri până acum în sezonul regulat.

Florin Prunea, uluit de un fotbalist din Superliga: ”E numărul 1! Puțini fac asta”

Dinamo se bucură de Bellaarouch doar până la finalul actualei stagiuni. Pe urmă, goalkeeperul se va întoarce, teoretic, la Braga. Practic, poate rămâne la liderul Superligii dacă va fi activată clauza de transfer definitiv.

Prunea a spus despre Bellaarouch că nu greșește și că puțini reușesc să intercepteze baloanele în modul în care o face el. Fostul internațional apreciază la portarul lui Dinamo și că are un joc bun de picior.

”E numărul 1 în România. Unul dintre puținii portari care prind mingea și care nu greșește. Are joc de picior foarte bun, personalitate. Se vede că a făcut școala unde a făcut-o.

E perfect. Forță, jucător de picior foarte bun. Joacă foarte avansat”, a spus Florin Prunea, potrivit Digi Sport.

Bellaarouch a fost legitimat de-a lungul carierei sale, înainte să ajungă la Braga și, implicit, la Dinamo, la Strasbourg și Stade Briochin, în Franța.

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