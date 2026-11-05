Al-Hamlawi, începe licitația! Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor vine după starul Craiovei

Al-Hamlawi, începe licitația! Fosta câștigătoare a Ligii Campionilor vine după starul Craiovei Superliga
Amir Kiarash
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Assad Al-Hamlawi (26 de ani) e cel mai căutat fotbalist al grupării din Bănie, la ora actuală.

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Universitatea Craiova joacă, diseară (ora 22:00), un meci mare în grupa de Conference League, acasă, cu albanezii de la Egnatia. Cu acest prilej, marile vedete ale oltenilor au ocazia de a-și îmbunătăți și mai mult cota. Printre aceste vedete e și Assad Al-Hamlawi.

Internaționalul palestinian al Craiovei e un atacant monitorizat de mai multe formații din zona arabă. Al-Ahly Cairo, cea mai titrată grupare din Egipt, de 12 ori câștigătoarea Ligii Campionilor, și-a manifestat deja interesul pentru vârful de 1,88 de metri. În vară, negocierile cu Craiova s-au împotmolit din cauza prețului cerut de Universitatea, în jur de 4-5 milioane de euro. Între timp însă, presa egipteană a anunțat că Al-Ahly Cairo va relua pista Al-Hamlawi, în iarnă, după ce atacanții aflați acum în lot au dezamăgit.

Problema celor de la Al-Ahly e că, inclusiv în iarnă, misiunea lor de a realiza transferul lui Al-Hamlawi va fi una dificilă. Din mai multe motive.

Pyramids, liderul din Egipt, pe urmele lui Assad Al-Hamlawi

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Față de vara acestui an, cota lui Al-Hamlawi a crescut enorm! Pentru că, între timp, a strălucit în naționala Palestinei – a avut cinci goluri în cele trei amicale din septembrie și octombrie – a continuat să marcheze în Superliga noastră și a impresionat și în partidele Craiovei din Conference League.

Dar nu doar prestațiile atacantului au contribuit la creșterea cotei sale. Odată cu ascensiunea din ultimele luni, Al-Hamlawi a devenit un nume foarte mediatizat în presa arabă. S-a ajuns până acolo, încât atacantul a fost catalogat drept urmașul lui Mohamed Salah, un alt star al fotbalului arab!

Acum, presa din Egipt a anunțat că nu doar Al-Ahly a pus ochii pe vedeta Universității. Pyramids, marea rivală a formației din Cairo, e și ea pe urmele fotbalistului de 26 de ani. Rhulani Mokwena (39 de ani), actualul antrenor al liderului din Egipt, a început să monitorizeze meciurile și cifrele lui Al-Hamlawi, în speranța că va reuși să-l aibă în lot din iarnă.

„Oficialii clubului Pyramids au început să studieze posibilitatea aducerii lui Assad Al-Hamlawi, principalul marcator al clubului din România, Universitatea Craiova. Atacantul internațional palestinian e văzut drept o variantă pentru întărirea atacului pentru meciurile din partea a doua a sezonului, cele în care Pyramids speră să-și ducă la bun sfârșit tentativa de a cuceri primul titlu din istoria clubului. De asemenea, aducerea unui atacant e o promisiune făcută de conducere către antrenorul Mokwena, după ce algerianul Nadhir Benbouali s-a accidentat“, a notat presa din Egipt.

Pyramids a câștigat Champions League, în 2025

Pyramids conduce, în acest moment, prima ligă din Egipt, având patru puncte peste cea mai apropiată rivală, Al-Ahly Cairo, echipă care, de asemenea, e interesată de aducerea lui Al-Hamlawi.

În acest context, Universitatea Craiova are numai de câștigat. Pentru că cele două formații care se bat la titlu, în Egipt, pot declanșa o licitație prin care formația din Bănie să obțină o sumă și mai mare în schimbul golgheterului ei.

Pyramids, a doua formație care și-a manifestat interesul pentru Assad Al-Hamlawi, n-a fost niciodată campioană în Egipt, având doar cinci clasări pe locul 2. În schimb, gruparea din Cairo a cucerit trofeul Champions League, la capătul sezonului 2024-2025.

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