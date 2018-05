Barcelona pregateste un moment special pentru magicianul sau. Catalanii il vor omagia pe Iniesta la ultimul sau meci pe Camp Nou

La meciul de duminica cu Real Sociedad, Barca va lansa un tricou special in cinstea lui Iniesta

Capitanul Barcelonei ii va parasi pe catalani dupa 16 sezoane la prima echipa si va juca ultimul sau meci pentru club, duminica impotriva celor de la Real Sociedad.

Echipa catalana va modifica tricoul acestuia si va transforma numarul 8 al capitanului in simbolul infinitului, in semn de respect pentru cariera sa. Tricoul se va vinde in magazinele oficiale ale Barcelonei, dar va putea fi comandat si online.

Andres Iniesta are oferte pe bani multi din Asia :'Sunt posibile 2 scenarii, ori China ori Japonia, fiecare are avantajele ei', a declarat spaniolul pentru postul de radio Onda Cero.

Cel mai galonat fotbalist spaniol nu uita nici de turneul final din Rusia : "Trebuie sa rezolv problema transferului cat mai repede pentru a ma concentra apoi pe Cupa Mondiala', a spus acesta.

Andres Iniesta a ajuns la Barcelona cand avea doar 12 ani, intre timp devenind jucatorul cu cele mai multe trofee castigate in istoria catalanilor, la egalitate cu Messi. Cel poreclit 'Don Andres' a castigat tot ce se putea cu echipa de club, iar cu nationala Spaniei cucerind o Cupa Mondiala si 2 Campionate Europene.