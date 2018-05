BOMBA VERII | Real Madrid vrea sa-l transfere pe Mbappe, nu pe Neymar! Detalii de ULTIMA ORA

Real Madrid este punctul de a face o mutare surprinzatoare pe piata transferurilor.

Daca pana acum presa internationala specula intens pe marginea unui eventual transfer al lui Neymar de la PSG, publicatia Sport noteaza ca madrilenii au o alta mutare in vizor.

Conform sursei citate, Real Madrid vrea sa-l transfere pe Mbappe. Potrivit sursei citate, negocierile pentru Mbappe au fost ascunse de madrileni in spatele interesului pentru Mbappe.

Real Madrid l-a dorit pe Mbappe si in vara trecuta, insa jucatorul a ales sa vin la PSG. Din punct de vedere tehnic, Mbappe nu este inca jucatorul lui PSG. Tanarul francez este venit de la Monaco sub forma de imprumut, urmand ca in aceasta vara sa fie achitate 180 de milioane de euro pentru un transfer definitiv. Madrilenii spera sa profite de aceasta situatie si sa-l aduca pe Mbappe.