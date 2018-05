Oferta de ULTIM MOMENT primita de Zidane! Propunerea de nerefuzat primita de antrenorul Realului chiar inainte de finala UEFA Champions League

Zinedine Zidane a primit o oferta chiar inaintea finalei UEFA Champions League.

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Real Madrid joaca pentru al treilea an consecutiv in finala UEFA Champions League, iar precedentele doua au fost castigate de "galactici" cu Zidane pe banca. Totusi, antrenorul francez ar putea pleca de pe "Santiago Bernabeu" daca rateaza singurul obiectiv ramas in acest sezon.

Potrivit El Confidencial, Zidane a primit deja o oferta din partea Federatiei Franceze de Fotbal. Didier Deschamps are contract cu federatia pana in 2020, dar si pozitia sa pe banca nationalei depinde de rezultatul de la Campionatul Mondial.

Astfel, federalii francezii se pregatesc pentru orice scenariu si l-au ofertat pe Zidane. Conform sursei citate, antrenorul francez nu a respins categoric oferta federatiei, insa a lasat de inteles ca prioritatea sa este in acest moment Real Madrid.