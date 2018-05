Primul transfer al verii la Barcelona! Catalanii au achitat clauza de reziliere: semneaza pe cinci ani

Barcelona a realizat primul transfer al verii.



In asteptarea lui Griezmann, Barcelona a luat un alt francez. Conform presei spaniole, catalanii au achitat clauza de 35 de miloane de euro a lui Clement Lenglet. Fundasul central in varsta de 22 de ani va semna un contract valabil pe cinci sezoane.



Lenglet se afla la Sevilla din ianuarie 2017, perioada in care a marcat 4 goluri in cele 48 de meciuri. Lenglet a jucat la toate nationalele de juniori ale Frantei. La Under 21 are 10 selectii.