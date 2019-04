Barcelona nu-l pierde in vara! Starul care a anuntat deja ca vrea sa-si prelungeasca intelegerea cu catalanii

Nimeni nu-si doreste sa plece de la Barcelona.

Cu goluri in ultimele doua partide jucate si cu o putere de a renaste formidabila, Luis Suarez pare hotarat sa continue pe Camp Nou.

Desi a ajuns la 32 de ani, o varsta la care multi dintre fotbalisti aleg sa se retraga la echipe bogate din China sau Statele Unite, Luis Suarez stie ce vrea si isi doreste sa arate ca inca mai poate face fata la unul dintre cele mai mari cluburi din Europa. Uruguayanul este capabil sa-si duca mai departe parcursul la cel mai inalt nivel, mai ales ca Lionel Messi ii va ramane alaturi.

Mundo Deportivo scrie ca fotbalistul uruguayan al Barcei a luat deja decizia de a-si prelungi intelegerea cu catalanii, mai ales ca, potrivit sursei citate, Suarez le-ar fi transmis semnale oficialilor clubului in acest sens.

In acest sezon, Suarez a marcat 23 de goluri si a avut 10 pase decisive. De la venirea sa pe Camp Nou in urma cu cinci sezoane, starul uruguayan a inscris nu mai putin de 175 de goluri in 240 de meciuri jucate.