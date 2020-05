Barcelona l-a pus pe lista de transferuri, dar antrenorul insista sa ramana! Starul catalanilor care a primit INTERZIS la plecare

Quique Setien are mare incredere in unul din jucatorii sai si vrea neaparat sa il pastreze la Barcelona.

Ousmane Dembele (22 de ani) a fost pus pe lista de transferuri de Barcelona pentru a incerca sa recupereze o parte din bani, insa antrenorul Quique Setien nici nu se gandeste la o despartire de francez.

Dembele a fost adus in 2017 de la Borussia Dortmund in schimbul a 125 de milioane de euro si era vazut un nou star mondial. Campion mondial cu Franta in 2018, atacantul a fost macinat de accidentari si nu a reusit sa stranga decat 74 de aparitii in tricoul Barcelonei.

Potrivit Mundo Deportivo, Quique Setien are incredere maxima in Dembele si asteapta sa se recupereze complet dupa interventia chirurgicala suferita pe 11 februarie in Finlanda.

Setien a fost primul care a tinut sa il laude pe fotbalistul francez odata cu preluarea clubului catalan:

"Implicarea lui, din ceea ce am vazut, este totala si absoluta. Imi dau lacrimile cand vad capacitatea si intensitatea cu care lucreaza. Va fi un castig pentru echipa cand va reveni", spunea Setien cand a preluat banca Barcelonei.