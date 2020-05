Ziua cand Messi a SCHIMBAT istoria fotbalului! VIDEO: 15 ani de la primul gol pentru Barcelona, din pasa lui Ronaldinho si fix unul de la reusita 600! GOL MAGIC in fata lui Liverpool 

Pe 1 mai 2005, Messi marca primul sau gol in tricoul Barcelonei. A fost ziua din care lumea fotbalului a intrat sub dominatia superstarului argentinian.

Rijkaard avea la Barcelona o echipa plina de vedet: Ronaldinho, Eto'o, Deco, Xavi sau Iniesta. Printre ele si-a facut loc si pustiul Messi.

In ultimele minute ale partidei cu Albacete, la scorul de 1-0, Lionel Messi i-a luat locul in teren lui Samuel Eto’o. La cateva minute de la intrarea argentinianului, zeul Ronaldinho a ridicat o minge elegant peste apararea fara reactie lui Albacetete. La capatul fazei s-a aflat Mesii, care a lobat mingea cu stangul, perfect, peste portar. A fost primul gol al lui Lionel Messi pentru Barcelona! Celebrarea reusitei a intrat si ea in legenda. Mesii s-a urcat in spatele lui Ronaldinho si s-a prezentat lumii. Comentatorul meciului de la televiziunea spaniola a avut intuitia sa spuna: "17 ani! Retineti acest nume! Lionel Messi!"

Pe 1 mai 2019, Messi isi spargea inca un record personal cu golul 600! Leo a inscris o bijuterie din lovitura libera, contra lui Liverpool, in Champions League.