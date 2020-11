Barcelona isi BLINDEAZA echipa! Contract bomba pentru un fotbalist si o clauza de 400 de milioane de euro: lovitura pregatita de catalani

Din articol Las Palmas ar putea sa incaseze pana la 22 de milioane pentru Pedri

Barcelona pune la cale o noua lovitura si vrea sa isi asigure viitorul echipei.

Pedri (17 ani) a fost adus de Barcelona in vara acestui an, cand catalanii i-au platit lui Las Palmas 5 milioane de euro.

Pustiul si-a pus deja amprenta asupra fotbalului de pe Camp Nou si catalanii vor sa reactioneze rapid.

Potrivit Goal.com, Barcelona a fost convinsa deja sa ii ofere o noua intelegere lui Pedri, de data aceasta una pe termen lung si cu o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro.

Catalanii vor sa isi asigure viitorul cu aceasta lovitura, dupa ce in vara s-au luptat cu echipe ca Manchester City si Bayern Munchen pentru aducerea lui Pedri.

Pedri a adunat deja 8 partide oficiale pentru Barcelona si a reusit sa inscrie si un gol in Champions League.

Fostul club al pustiului a incasat 5 milioane de euro pentru transfer, insa urmeaza sa mai soseasca si alte bonusuri. 1 milion deja trebuie sa mai intre in cont pentru fostul sau club pentru obiectivele care au fost deja implinite, iar in momentul in care Pedri va aduna 25 de meciuri la prima echipa a Barcelonei, vor mai ajunge alte 4 milioane catre Las Palmas.

Conform Goal, Las Palmas ar putea sa primeasca un total de pana la 22 de milioane de euro pentru jucatorul care inca are 17 ani.

