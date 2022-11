Barcelona, gata să renunțe la un jucător transferat în vară

Hector Bellerin (27 de ani) a semnat cu gruparea catalană pe 1 septembrie, după ce s-a despărțit de cei de la Arsenal, formație pentru care a jucat din 2014 până în 2021.

Xavi nu-l va include pe fundașul dreapta în planurile sale pentru a doua parte a sezonului, astfel că Bellerin ar putea pleca încă din luna ianuarie. Jurnalistul Nicolo Schira notează că ibericul este dorit de Jose Mourinho la AS Roma.

Hector #Bellerin could leave #Barça in January: the right fullback is not in #Xavi’s plans and the spanish player has been offered to #ASRoma, which working to replace Karsdorp. #transfers #FCB