Fotbalistul de la Liverpool care a fost la un pas să ajungă la FC Barcelona. Joan Laporta a dezvăluit ce nu a mers în timpul negocierilor

Liverpool l-a cumpărat pe Luis Diaz în perioada de mercato din iarnă a stagiunii trecute pentru 47 milioane de euro de la FC Porto, moment în care cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, era de 40 milioane. Acum, columbianul este accidentat, însă valoarea sa a atins 75 milioane de euro, conform Transfermarkt.

Joan Laporta nu s-a ferit să vorbească despre faptul că Luis Diaz a fost, de fapt, ținta grupării catalane. Patronul a precizat faptul că vorbea chiar și cu agentul fotbalistului, însă problemele financiare ale FC Barcelonei au creat dificultăți majore în ce înseamnă finalizarea transferului, astfel că Diaz a ajuns la trupa din Merseyside.

„Am vrut să-l luăm pe Luis Diaz, eram foarte interesați să-l semnăn. Vorbeam până și cu agentul său despre asta. Dar, adevărul este că abia ajunsesem la club și aveame probleme financiare. Așa că, Liverpool a pus mâna pe el”, a evidențiat Joan Laporta, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano, într-o postare pe rețelele social media.

Barça president Laporta reveals: "We wanted to sign Luis Diaz, we were really interested in signing him and we even had talks with his agent". ???????? #FCB

"The truth is that we had just arrived at the club and we had financial problems. And so... Liverpool signed him" #LFC pic.twitter.com/u3Sf6HJj77