Catalanii profită de situația contractuală a lui Inigo Martinez (31 de ani), fundașul de la Athletic Bilbao, și este aproape de a-l aduce din postura de jucător liber de contract.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, care citează presa spaniolă, cele două părți sunt foarte aproape de a ajunge la un acord verbal, dar afacerea depinde de condițiile impuse de fair-play-ul financiar.

Inigo Martinez a jucat pentru două cluburi în cariera sa. A crescut la Real Sociedad, club care l-a și promovat la nivel de seniori. După șapte ani la Sociedad, Bilbao l-a transferat pentru 32 de milioane de euro.

