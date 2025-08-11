Martinez a semnat cu Al-Nassr din Arabia Saudită, iar președintele clubului catalan, Joan Laporta, a oferit explicații pentru această mutare neașteptată.



Deși inițial s-a zvonit că fundașul central avea o clauză care îi permitea să plece liber, Laporta a lăsat de înțeles că, în realitate, clubul a fost cel care l-a încurajat pe jucător să accepte oferta venită din Golf.



Laporta: "Un tren care trece o singură dată"

Într-o intervenție recentă, președintele Barcelonei a lămurit situația,susținând că lotul era suprapopulat pe acel post.



"Deco a zis-o clar, aveam cinci fundași centrali și unul dintre ei trebuia să plece. Cred că Iñigo și-ar fi dorit să mai rămână încă un sezon, dar acesta este un tren care trece o singură dată în viață.



Sunt de părere că a luat o decizie bună, o decizie la nivel de familie. El a venit gratis la noi și am avut o înțelegere de la bun început că dacă va apărea o oportunitate ca aceasta, îi vom permite să plece", a spus Laporta.



Chiar dacă sportiv reprezintă o pierdere, plecarea lui Martinez este o gură de oxigen pentru finanțele Barcelonei. Eliberarea bugetului de salariul său ajută clubul în eforturile de a înregistra noile achiziții, precum Joan Garcia, Marcus Rashford și Roony Bardghji, înainte de startul noului sezon din La Liga, programat în acest weekend.



Laporta rămâne însă precaut, dar optimist în privința înregistrării jucătorilor la timp pentru meciul cu Mallorca. "Lucrăm pentru ca toată lumea să fie înregistrată la timp. Săptămâna aceasta se vor întâmpla lucruri", a încheiat președintele catalan.

