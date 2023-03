AC Milan a reușit miercuri seara calificarea în sferturile de finală ale Ligii Campionilor, după 1-0 acasă și 0-0 în deplasare cu Tottenham Hotspur.

Defensiva, în frunte cu portarul Mike Maignan, revenit după lunga perioadă de absență, a fost principalul atu al echipei lui Stefano Pioli.

Suma totală plătită pe titularii din apărare este una demnă de menționat, în contextul obținerii de către AC Milan a celei mai importante performanțe în Champions League din ultimul deceniu.

Portarul Mike Maignan a costat-o 15 milioane de euro, iar din linia de trei fundași Pierre Kalulu a ajuns liber de contract, Malick Thiaw a sosit pe 6 milioane de euro și Fikayo Tomori este singurul care a fost transferat pe o sumă mai mare, 29 de milioane de euro.

