Manuel Neuer (FC Bayern), Marc Andre ter Stegen (FC Barcelona) și Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt) au fost portarii convocați de Hansi Flick pentru CM 2022

Florin Tene, fostul mare goalkeeper din anii'80-90, e acum antrenor de portari la Neftchi Baku, formația azeră pregătită de Laurențiu Reghecampf.

După ce a vorbit zilele trecute în Sport.ro despre portarii de la Campionatul Mondial din Qatar, competiție la care Germania nu a trecut de grupe, Tene a comentat luni și situația lui Manuel Neuer, unul dintre cei mai buni goalkeeperi din lume.

Tene: "Marc Andre ter Stegen va fi titular!"

"Pentru Neuer cred că a fost ultimul mondial, are 36 de ani. A făcut jocuri bune, a dat siguranță echipei prin experiența sa internațională pe care o are. Dar cred ca are pe conștiință un gol cu Costa Rica.

Remarc că Neuer a devenit primul portar din istoria fotbalului care a jucat 19 meciuri la campionatele mondiale, l-a depășit pe Sepp Maier și pe Taffarel. cu 18 jocuri.

Eu cred că la următorul mondial o să-l vedem în poartă pe Marc Andre ter Stegen. Sunt de părere că niciun jucător nu se simte prea confortabil să fie rezervă la un turneu mondial", declară Tene pentru Sport.ro.

Thomas Muller a anunțat că se va retrage din națională, însă Neuer a lăsat să se înțeleagă că va continua.

"Dacă mi se va cere și voi continua să fiu convocat la națională, atunci voi veni!", a precizat Neuer, pentru Sport 1.

În vârstă de 36 de ani, Manuel Neuer, campion mondial în 2014, a strâns 117 selecții la naționala Germaniei. În prezent e cotat la 12 milioane de euro, după ce în urmă cu șapte ani portarul lui Bayern Munchen valora 45 milioane de euro.

Marc Andre ter Stegen, portarul Barceloneni, are 30 de ani și valorează 30 milioane de euro.

30 de selecții a strâns Ter Stegen în reprezentativa Germaniei

Regretul de la EURO 1996

"Îti dorești să intri măcar câteva minute, când știi că se uită toată planeta la un asfel de turneu. Acum, cu atâtea schimbări, au șansa să joace aproape toți jucătorii.

Eu la turneul final Euro 96 din Anglia nu am avut norocul ăsta. Atunci se făceau numai două schimbări. Numai eu știu ce a fost in sufletul meu că nu am prins niciun minut.

O perioadă destul de lungă am fost foarte supărat pe Puiu Iordănescu, dar acum, cu trecerea anilor mi-a trecut", a mai spus Florin Tene, pentru Sport.ro.

Florin Tene a făcut parte din lotul României la EURO 1996, dar nu a prins vreun minut în poarta echipei antrenate de Anghel Iordănescu. România nu a trecut de grupe.

Florin TENE

Născut: 10.11.1968 (București)

Post: portar

În Divizia A și Cupă

Debut Div.A: 18.06.1987, Sp.Stud. – Dinamo 5-4

Debut cupă: 21.02.1990, Strungul Arad – Flacăra Moreni 2-1

1986-87: Dinamo 1/0 0/0

1988-89: Flacăra Moreni 14/0 0/0

1989-90: Flacăra Moreni 31/0 1/0

1990-91: Gloria Bistrița 33/0 1/0

1991-92: Gloria Bistrița 11/0 0/0

Dinamo 21/0 2/0

1992-93: Dinamo 9/0 0/0

Gloria Bistrița 16/0 5/0

1993-94: Gloria Bistrița 33/1 5/0

1994-95: Dinamo 16/0 0/0

1995-96: Dinamo 5/0 0/0

Rapid 19/0 1/0

1996-97: Rapid 25/0 1/0

1998-99: Steaua 13/0 2/0

1999-00: Rocar 10/0 0/0

FC Argeș-Dacia 13/0 0/0

2000-01: Dinamo 5/0 0/0

Total: 275/1 18/0

A cucerit: 1 titlu (cu Dinamo) și 2 cupe (cu Gloria Bistrița și Steaua)

În străinătate

1997-98: Kardemir D.Ç. Karabükspor (Turcia 1) 10 0

În națională

Debut: 26.08.1992, România – Mexic 2-0

Total: 6 0

În cupele europene

Debut: 13.09.1989, FC Porto – Flacăra Moreni 2-0

Total: 15 0