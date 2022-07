Barcelona a vândut încă o parte din drepturile TV! Sumă uriașă obținută de catalani

FC Barcelona a anunţat vineri, într-un comunicat, că a vândut încă 15% din drepturile sale TV pentru următoarele 25 de sezoane societăţii de investiţii Sixth Street, dar suma plătită pentru acest nou acord nu a fost comunicată, informează cotidianul L'Equipe.

Publicația catalană Sport scrie că Barcelona va încasa 400 de milioane de euro în urma acestei decizii.

Preşedintele clubului catalan, Joan Laporta, şi consiliul de administraţie al clubului au validat această nouă tranzacţie, după ce cedaseră 10 la sută în iunie pentru o sumă de 200 milioane euro.

FC Barcelona and @SixthStreetNews reach agreement for the acquisition of an additional 15% share of the Club’s LaLiga broadcasting rights

