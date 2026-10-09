Echipa pregătită de Hansi Flick are maximum de puncte până acum, în primul eșalon al Spaniei. Cu 21 de puncte, campioana en-titre se află la cinci lungimi în fața lui Atletico Madrid, ocupanta locului secund.

OUT de la FC Barcelona! Hansi Flick a făcut anunțul

Pentru FC Barcelona urmează meciul cu Getafe (sâmbătă, 10 octombrie, ora 19:30) din La Liga și cel cu Galatasaray (marți, 13 octombrie, ora 22:00) cu Galatasaray din Champions League.

Hansi Flick a anunțat la conferința de presă că pentru ambele dueluri nu îl va avea disponibil pe Raphinha. Accidentat în pauza internațională, catalanii nu vor să riște deloc cu fotbalistul brazilian.

”Raphinha nu este accidentat, dar trebuie să fim precauți, pentru că anul trecut a suferit trei accidentări și trebuie să avem grijă de el.

Nu va fi disponibil pentru meciul de mâine și nici pentru partida împotriva lui Galatasaray”, a spus Hansi Flick, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

Raphinha este cotat la 70 de milioane de euro de site-urile de specialitate și se află la Barcelona din vara lui 2022. Până în 2028 mai are atacantul contract pe ”Camp Nou”.