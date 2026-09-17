Axel Witsel s-a retras din naționala Belgiei. Câte meciuri a strâns până la 37 de ani în prima reprezentativă

Axel Witsel s-a retras din naționala Belgiei. Câte meciuri a strâns până la 37 de ani în prima reprezentativă Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
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Axel Witsel, final de carieră la națională.

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Axel Witsel

La 37 de ani, Axel Witsel a anunţat miercuri că se retrage din echipa naţională a Belgiei. Mijlocaşul echipei OGC Nice, al doilea jucător în topul selecţiilor pentru Belgia (140)﻿, a făcut parte din lotul belgienilor pentru Cupa Mondială din 2026.

Într-o postare pe X, mijlocaşul defensiv a anunţat că îşi încheie cariera internaţională. „De data aceasta, este definitiv”, a scris jucătorul care se retrăsese pentru prima dată din naţională în 2022, înainte de a reveni în 2024. „Este timpul să le lăsăm locul tinerilor şi noii generaţii. A fost o mândrie imensă să dau totul în aceşti 18 ani.”

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Witsel a fost convocat pentru prima dată în 2008 de către René Vandereycken şi a făcut parte din lotul Belgiei şi la Cupa Mondială din 2026. 

Jucătorul de la OGC Nice îşi încheie cariera internaţională fiind al doilea jucător cu cele mai multe selecţii din istoria Belgiei (140 de selecţii), după Jan Vertonghen (157). Chiar dacă ar putea fi depăşit în curând de Romelu Lukaku, care, la 33 de ani, are 132 de selecţii. News.ro

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