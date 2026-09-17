Axel Witsel s-a retras din naționala Belgiei. Câte meciuri a strâns până la 37 de ani în prima reprezentativă

La 37 de ani, Axel Witsel a anunţat miercuri că se retrage din echipa naţională a Belgiei. Mijlocaşul echipei OGC Nice, al doilea jucător în topul selecţiilor pentru Belgia (140)﻿, a făcut parte din lotul belgienilor pentru Cupa Mondială din 2026.

Într-o postare pe X, mijlocaşul defensiv a anunţat că îşi încheie cariera internaţională. „De data aceasta, este definitiv”, a scris jucătorul care se retrăsese pentru prima dată din naţională în 2022, înainte de a reveni în 2024. „Este timpul să le lăsăm locul tinerilor şi noii generaţii. A fost o mândrie imensă să dau totul în aceşti 18 ani.”