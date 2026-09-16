Octavian Popescu a ajuns la Levadiakos după un început modest de sezon la FCSB. Fotbalistul nu a mai prins lotul pentru ultimele trei meciuri oficiale ale campioanei înaintea plecării în Grecia.

Meriton Korenica, noul număr 7 de la FCSB

Împrumutat pentru un sezon în Grecia, Popescu va lăsa liber tricoul cu numărul 7, dar nu pentru mult timp. Meriton Korenica (29 de ani), transferat în această perioadă de la CFR Cluj pentru 600.000 de euro, va fi noul șeptar al echipei.

În primele meciuri la FCSB, mijlocașul kosovar a evoluat cu numărul nouă. Acesta a reușit să și înscrie în ultima partidă disputată în campionat, scor 2-2 cu Petrolul Ploiești, iar evoluția sa l-a încântat pe Gigi Becali.

Korenica este evaluat de site-urile de specialitate la trei milioane de euro și este, la egalitate cu Ștefan Târnovanu, cel mai bine cotat jucător din lotul echipei, potrivit site-urilor de specialitate.

După 2-2 cu Petrolul, FCSB ocupă locul 7 în SuperLiga, cu 12 puncte. Pentru echipa lui Marius Baciu urmează duelul cu campioana en-titre, Universitatea Craiova, în etapa a 10-a.

Partida este programată sâmbătă, 19 septembrie, nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.