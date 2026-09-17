Soţia lui Ronald Koeman, Bartina, a încetat din viaţă la vârsta de 65 de ani, a anunţat miercuri, pe Instagram, fostul selecţioner al naţionalei de fotbal a Olandei, informează DPA.

Ronald Koeman a anunţat că soţia sa a murit cu o zi în urmă. Ea suferea de cancer la sân de ani de zile.

"Cu profundă tristeţe, dar şi cu mare mândrie şi dragoste, ne luăm rămas-bun de la minunata mea soţie, de la mult iubita noastră mamă şi bunică", a spus Koeman.

Ronald Koeman a câştigat Campionatul European din 1988 ca jucător şi a antrenat naţionala Olandei în perioada 2018-2020, precum şi din nou începând cu anul 2023 până după Cupa Mondială din această vară, competiţie în care echipa a fost eliminată în faza şaisprezecimilor de finală.

El a invocat boala soţiei sale drept unul dintre motivele pentru care a demisionat.

Agerpres