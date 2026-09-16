Nota primită de Ionuț Radu după ce a fost învins de echipa lui Florin Tănase în Europa League

Nota primită de Ionuț Radu după ce a fost învins de echipa lui Florin Tănase în Europa League Europa League
SPORT.RO
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Ionuț Radu a debutat cu o înfrângere în Europa League. 

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Ionut Raduflorin tanaseOmonia NicosiaCelta VigoEuropa League
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Celta Vigo a pierdut pe terenul celor de la Omonia Nicosia, scor 0-1, după un gol primit în minutul 88. Florin Tănase a fost introdus în ultimele secvențe ale partidei și a bifat câteva zeci de secunde.

Ionuț Radu, nota 6,5 împotriva echipei lui Florin Tănase

Portarul român a avut o primă repriză bună și a intervenit de trei ori. Omonia a dat lovitura în minutul 88 prin Jure Balkovec, care a șutat puternic de la distanță și a trimis mingea în vinclu. 

Specialiștii de la Flashscore i-au acordat portarului român nota 6,5, puțin sub media echipei, de 6,6. Cel mai slab cotat jucător al Celtei a fost Driouech, cu 5,5, în timp ce Marcos Alonso a primit cea mai mare notă dintre spanioli, 7,6.

Pentru Celta Vigo urmează un duel în La Liga cu nou-promovata Racing Santander, iar următorul meci din Europa League va fi pe teren propriu împotriva lui Juventus. Cele două formații se vor duela pe 15 octombrie, nu mai devreme de ora 22:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

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