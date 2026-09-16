Nota primită de Ionuț Radu după ce a fost învins de echipa lui Florin Tănase în Europa League

Celta Vigo a pierdut pe terenul celor de la Omonia Nicosia, scor 0-1, după un gol primit în minutul 88. Florin Tănase a fost introdus în ultimele secvențe ale partidei și a bifat câteva zeci de secunde.

Ionuț Radu, nota 6,5 împotriva echipei lui Florin Tănase

Portarul român a avut o primă repriză bună și a intervenit de trei ori. Omonia a dat lovitura în minutul 88 prin Jure Balkovec, care a șutat puternic de la distanță și a trimis mingea în vinclu.