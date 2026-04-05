Barcelona a bătut palma cu starul de la Manchester City

La Liga FC Barcelona / Foto: Getty Images
Barcelona este foarte aproape să realizeze primul transfer important al verii. 

fc barcelonaBernardo SilvaManchester City
Catalanii au ajuns la un acord de principiu cu mijlocașul portughez Bernardo Silva (31 de ani), care își va încheia contractul cu Manchester City la finalul sezonului.

Potrivit publicației spaniole El Nacional, directorul sportiv Deco a purtat discuțiile decisive cu internaționalul portughez, iar cele două părți au ajuns la o înțelegere pentru ca Silva să ajungă pe Camp Nou din postura de jucător liber de contract. 

Barcelona a bătut palma cu Bernardo Silva

Astfel, Barcelona ar evita plata unei sume de transfer, un aspect esențial pentru clubul catalan, care continuă să gestioneze atent bugetul de mercato.

Bernardo Silva își dorește de mai mult timp să ajungă la Barcelona. Sport.ro v-a explicat în trecut cum portughezul a refuzat să își prelungească înțelegerea cu Manchester City și chiar este dispus să accepte o reducere considerabilă a salariului pentru a face posibil transferul. Mijlocașul i-ar fi cerut impresarului său, Jorge Mendes, să faciliteze mutarea pe Camp Nou.

Portughezul se află la Manchester City din 2017, după transferul de la AS Monaco. În această perioadă a devenit unul dintre oamenii de bază ai „cetățenilor” și a câștigat 19 trofee, inclusiv șase titluri în Premier League și trofeul UEFA Champions League.

În actualul sezon, Bernardo Silva a bifat 43 de meciuri în toate competițiile, cu trei goluri și cinci pase decisive. Cota sa de piață este estimată la 27 de milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

