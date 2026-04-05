Barcelona a bătut palma cu starul de la Manchester City

Catalanii au ajuns la un acord de principiu cu mijlocașul portughez Bernardo Silva (31 de ani), care își va încheia contractul cu Manchester City la finalul sezonului.

Potrivit publicației spaniole El Nacional, directorul sportiv Deco a purtat discuțiile decisive cu internaționalul portughez, iar cele două părți au ajuns la o înțelegere pentru ca Silva să ajungă pe Camp Nou din postura de jucător liber de contract.

Barcelona a bătut palma cu Bernardo Silva

Astfel, Barcelona ar evita plata unei sume de transfer, un aspect esențial pentru clubul catalan, care continuă să gestioneze atent bugetul de mercato.