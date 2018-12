PSG castiga lupta cu Barcelona si plateste 75 de milioane € pentru urmatorul superstar! Vine la recomandarea lui Mbappe

Publicatia olandeza De Telegraaf anunta ca PSG il va transfera in vara pe Frenkie de Jong de la Ajax.

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Gala incepe la PRO X de la 20:00! Morosanu se bate la PRO TV de la 23:30! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

PSG a castigat lupta cu Barcelona si va plati 75 de milioane de euro, in vara, pentru Frenkie de Jong, noua perla a fotbalului olandez.

Mijlocasul lui Ajax a impresionat in ultimul an prin prestatiile sale de la echipa de club, dar si de la nationala.

Marc Overmars, directorul sportiv al lui Ajax, a purtat discutii in ultimele luni si cu Barcelona, dar oferta campioanei Frantei este mai atractiva.

De Telegraaf scrie ca si Mbappe a avut un cuvant de spus. Atacantul francez a transmis conducerii ca a ramas impresionat de Frenkie de Jong, cu care s-a intalnit la meciurile din UEFA Nations League.

Cu De Jong in teren, Ajax a avut un parcurs remarcabil in Champions League toamna aceasta. Echipa e calificata in optimile Ligii si se va bate cu Bayern Munchen pentru primul loc, saptamana viitoare.