Tot mai aproape de Barcelona! Starul de la PSG nu s-a prezentat la ultimul antrenament si isi forteaza trecerea pe Camp Nou

FC Barcelona cumpara de la Paris!

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Posibila trecere a lui Rabiot pe Camp Nou a devenit o adevarata telenovela. Fotbalistul in varsta de 23 de ani nu s-a prezentat la ultimul antrenament inainte de partida cu Bordeaux.

Mijlocasul formatiei lui Tuchel n-a facut nici macar deplasarea cu echipa. PSG a facut primul pas gresit in campionat la Bordeaux, un 2-2 cu Neymar si Mbappe marcatori.

In plus, Tuchel si Rabiot au avut un conflict chiar inainte de partida dintre PSG si Liverpool din UEFA Champions League.

Rabiot isi incheie contractul cu PSG in vara lui 2019 si poate incepe sa negocieze cu orice formatie. Rabiot a fost in discutii cu FC Barcelona si in vara acestui an, dar a ales sa ramana in Franta.

Presa din Spania scrie despre faptul ca Nasser Al-Khelaifi si Rabiot vor incepe o ultima runda de negoicieri, iar in cazul in care nu vor ajunge la o intelegere, Rabiot are cale libera spre Barcelona.

Exista discutii si pentru revenirea lui Neymar pe Camp Nou. Rabiot si Neymar ar putea pleca la pachet pe Camp Nou in vara anului 2019.