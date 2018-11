Mutarea ANULUI in fotbal! Efect de DOMINO pornit de plecarea lui Isco de la Real Madrid! Juventus, Barcelona si PSG sunt implicate  

Isco nu mai are viitor la Real Madrid cat este Solari antrenor.

Real Madrid este gata sa renunte la Isco! Mijlocasul spaniol nu a fost titular in niciun meci de la venirea lui Solari pe banca iar la partida cu AS Roma din UEFA Champions League, mijlocasul spaniol nu a fost nici macar in lotul de 18 jucatori! Astfel, Isco este hotarat sa pun punct perioadei de la Real Madrid iar acest lucru o avantajeaza pe .... Barcelona!

Prima varianta pentru Isco a aparut de la Juventus Torino! Isco a avut o relatie excelenta cu Cristiano Ronaldo la Real Madrid astfel ca ar fi tentat sa mearga alaturi de acesta in Serie A. Iar o venire a lui Isco la Juventus ar face liderul din Italia sa renunte la varianta Adrien Rabiot.

Lucru care ii convine de minune Barcelonei pentru ca Juventus a fost pana acum principala contracandidata pentru semnatura mijlocasului francez. Rabiot mai are contract doar pana vara viitoare cu PSG si a devenit rezerva la liderul din Franta din aceasta pricina. Totusi, Barca nu ramane singura optiune pentru Rabiot, cel care este dorit si de cluburi importante din Premier League. El poate negocia cu orice club incepand cu 1 ianuarie.