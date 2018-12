Pica transferul lui Neymar la Barcelona? Ce se intampla de fapt cu intelegerea dintre fotbalist si oficialii lui PSG

Neymar a marcat pentru PSG si in ultima etapa cu Bordeaux

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Viitorul lui Neymar in Franta este in continuare incert. Brazilianul este dorit pe Camp Nou, iar in zilele trecute se vorbea despre faptul ca fotblaistul crescut de Santos are o intelegere cu oficialii celor de la PSG si poate pleca in vara.

Jurnalistii de la Telefoot detoneaza bomba si scriu ca fotblaistul crescut de Santos n-ar avea defapt o intelegere cu sefii lui PSG pentru a putea pleca in vara la Barcelona in schimbul a 200 de milioane de euro.

Spaniolii de la Mundo Deportivo dau ca sigur interesul sefilor de pe Camp Nou pentru Neymar, iar fotbalistul vrea sa faca din nou echipa cu Messi si Suarez dupa ce a intrat in umbra lui Mbappe la Paris.