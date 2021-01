Au aparut DOVEZILE in cazul SCANDALULUI MONSTRU de la Atletico! Conversatiile dintre fotbalistul SUSPENDAT pentru pariuri si prietenii sai

Kieran Trippier ar fi incalcat regulamentul de pariere.

Jucatorul lui Atletico Madrid este acuzat de Federatia Engleza ca in 2019 a plasat anumite pariuri referitoare la plecarea sa de la Tottenham, primind o suspendare de 10 saptamani si o amenda de 70.000 de lire sterline.

Jurnalistii englezi de la BBC au publicat recent stenogramele conversatiilor pe care fotbalistul le-a purtat cu niste prieteni inainte de transfer si care l-au incriminat.

In prima discutie, amicul lui Trippier l-a intrebat despre transferul la Atletico Madrid, insa nu a tratat cu seriozitate informatiile obtinute de la fotbalist, pariind doar 22 de lire pe plecarea acestuia din Premier League.

"Amicul fotbalistului: Pot sa pariez ca te transferi acolo? :))

Trippier: :)))

Trippier: Poti, frate.

Amicul fotbalistului: 100%?

Trippier: Da, ma.

Amicul fotbalistului: :))

Trippier: Sa nu dai vina pe mine daca nu se face, totusi. :))

Trippier: N-ar trebui sa mai fie probleme, dar iti zic ca sa stii.

Amicul fotbalistului: Nu, ma, oricum doar glumesc.

Trippier: Pune bani pe transfer, frate, daca vrei. :))"

In a doua discutie publicata in presa din Anglia, Trippier nu vorbeste deloc despre pariuri cu prietenul lui, insa acesta din urma ar fi pariat 300 de lire pe mutarea fotbalistului in La Liga dupa ce a primit informatiile de care avea nevoie.

"Amicul fotbalistului: Cum merge, omule, pleci?

Trippier: Da, toate bune, frate.

Trippier: Eu mi-am dat acordul si cluburile s-au inteles, mai e vorba de o mica suma la mijloc.

Trippier: Pana maine ar trebui sa se faca. In cel mai rau caz, pana luni.

Amicul fotbalistului: Perfect, omule.

Amicul fotbalistului: Sper sa nu iti faca Levy probleme pe ultima suta de metri.

Trippier: Trebuie să vândă. Asa ca nu vad sa mai fie probleme.

Amicul fotbalistului: Sper sa fie bine in Spania.

Amicul fotbalistului: Macar nu te mai gandesti la transferul in China.

Trippier: Da, e alt nivel, clar.

Trippier: Si mai multi bani decat iau acum.

Trippier: Nu cred ca ma duceam in China oricum.

Amicul fotbalistului: Da, e o oportunitate pe care nu aveai voie sa o ratezi.

Amicul fotbalistului: Si in Spania e superb sa traiesti. E mai frumos si decat in Italia."

Transferul lui Trippier la Atletico Madrid s-a realizat in 2019, spaniolii platind 22 de milioane de euro pentru el.