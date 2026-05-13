Partida ”U” Cluj - Universitatea Craiova, finala Cupei României, va avea loc miercuri, de la 20:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

Cele două formații se vor lupta pentru campionat și cupă în acest final de sezon.

Mesajul lui Gică Craioveanu înaintea finalei Cupei României

Fostul mare fotbalist al oltenilor a vorbit despre sentimentele de dinaintea finalei Cupei României.

Gică Craioveanu a pus accent pe importanța cuceririi acestui trofeu, dar a dezvăluit că el își dorește mai cu ardoare ca Universitatea Craiova să câștige titlul în România.

„Este un moment aşteptat de noi toţi, cei care am jucat la Craiova, care iubim Craiova, doar că eu sunt liniştit, încrezător. Am văzut că, în general, suporterii sau oamenii, prietenii mei, trăiesc într-un stres teribil. Nu ştiu de ce.

E o finală, cred că Craiova e favorită, are o echipă mai bună, cu tot respectul pe care îl am pentru ei. Cred că Craiova e mai bună decât Universitatea Cluj, în momentul actual, e o echipă mai echilibrată, mai bună, cu jucători mai valoroşi. Ştiu că e o finală, se poate întâmpla orice, dar nu mă sperie, sunt conştient, convins că băieţii sunt la capacitate maximă, moral, fizic şi când îi vor vedea cei 6000 de olteni în tribune, va fi altceva.

Dacă m-ai pune să aleg, prefer ambele trofee. Dar fără discuţie, aş alege campionatul, sunt 35 de ani de când nu s-a mai câştigat un titlu. Campionatul e cel mai important trofeu pentru orice echipă din lume. Mă uitam la Arsenal, de exemplu, toată lumea preferă să câştige Premier League, decât Champions League. Asta vorbeşte despre un an, în care faci totul aproape perfect, ca să ajungi campion. Aş prefera să câştigăm campionatul, apoi Cupa. Dar eu cred că le vom lua pe amândouă, sunt optimist, nu o să mă schimb.

Sunt 35 de ani, totuşi, în aceşti 35 de ani au fost campioane unele echipe care nu mai există, cazul Unirea Urziceni, Astra, altele sunt echipe mici, să mă ierte Oţelul, cu tot respectul, dar Oţelul nu e Craiova. Craiova e o emblemă mare în Europa, dar au trecut cam mulţi ani fără să vedem Craiova campioană. Am spus-o de ziua mea, înainte să se întâmple ce se întâmplă cu oricare dintre noi, să văd echipa campioană“, a declarat Gică Craioveanu, conform AS.ro.

Cum s-au calificat Cluj și Craiova în finală

"Şepcile roşii" au avut un parcurs solid în acest sezon. După ce au trecut de fazele eliminatorii, în semifinale, clujenii au obţinut o victorie dramatică în faţa celor de la FC Argeş, în deplasare, impunându-se cu scorul de 5-4 la loviturile de departajare, după ce scorul a fost 1-1 la finalul timpului regulamentar.

Oltenii au confirmat şi ei statutul de echipă puternică în acest sezon, eliminând în sferturi CFR Cluj (3-1) şi reuşind apoi să treacă, după un meci intens, de Dinamo Bucureşti în semifinale, scor 1-1 (calificare decisă ulterior în favoarea craiovenilor, tot la loviturile de departajare).

Bergodi vs Coelho, doi antrenori străini în lupta pentru trofeu

Numit în funcţie la Universitatea Craiova în noiembrie anul trecut, portughezul Filipe Coelho se află, la 45 de ani, în faţa primului trofeu major din carieră în calitate de antrenor principal, anterior pregătind doar cluburi din ţara natală, fără anvergura luptei pentru o cupă naţională.

În schimb, Cristiano Bergodi are un avantaj de experienţă la nivel înalt când vine vorba de trofee! Italianul are deja în vitrina personală două trofee Cupa României (2022 şi 2023) cucerite cu Sepsi OSK Sf. Gheorghe, plus Supercupa României (2007 şi 2022), prima oară cu Rapid, apoi cu covăsnenii! În plus, Bergodi a mai jucat o finală de Cupă la noi cu FC Naţional (2006).