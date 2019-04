Transferul pe care Becali il vrea REZOLVAT imediat! Jucatorul nu are nicio oferta, dar FCSB cere 3 milioane de euro

Gigi Becali vrea neaparat sa dea o lovitura pe piata transferurilor in aceasta vara.

Finantatorul FCSB spera sa ia cateva zeci de milioane de euro pe Dennis Man, dar pana sa-l vanda pe pustiul venit de la UTA, Gigi Becali spera sa-l transfere pe Florin Tanase in perioada de mercato din vara. Potrivit Fanatik, Becali le-a cerut impresarilor sa caute rapid un club pentru Tanase, jucator pe care il vrea plecat in vara.

Conform sursei citate, Gigi Becali i-a fixat pretul lui Tanase la 3 milioane de euro, insa jucatorul in varsta de 24 de ani nu are in acest moment nicio oferta. Tanase a fost cumparat de FCSB in 2016 de la Viitorul pentru 1,5 milioane de euro.