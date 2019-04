Zinedine Zidane are probleme la Real Madrid! "Este dificil sa joci cand stii ca nu castigi nimic" Ce a spus francezul dupa victoria chinuita cu Eibar!

Real Madrid a reusit sa intoarca scorul din partida cu Eibar.

Real Madrid a castigat cu greu partida de pe Santiago Bernabeu, 2-1 cu Eibar. Oaspetii au deschis scorul , insa Karim Benzema l-a salvat pe Zinedine Zidane si a marcat golurile Realului.

"Zizou" a vorbit la finalul partidei despre jocul pe care Real Madrid l-a aratat in ultimele partide, explicand ca le este greu jucatorilor sa se motiveze. Madrilenii au iesit din calcule pentru toate trofeele puse in joc in acest an, iar francezul are misiunea de a forma echipa pentru sezonul urmator.

"Nu vom castiga nimic in acest sezon, stim acest lucru. Este dificil sa joci cand stii ca nu castigi nimic. La pauza a trebuit sa schimbam ceva pentru ca ne asteptau alte 45 de minute si nu puteam continua asa. Am schimbat si am jucat mai mult ca o echipa.

Am alergat mai mult si am schimbat complet fata jocului. In prima repriza ne-a lipsit increderea si a fost foarte dificil. Trebuie sa felicit toti jucatorii pentru ca s-au luptat, iar in a doua repriza au schimbat ce nu a fost bine in prima si s-au ajutat mult pe teren", a spus Zinedine Zidane la finalul partidei cu Eibar.