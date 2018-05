Are in fata a treia Liga la rand, dar nu poate sterge cel mai slab sezon de cand joaca in La Liga! Cum arata cifrele lui Cristiano

Cristiano Ronaldo poate castiga cea de-a treia Liga a Campionilor la rand si pe cea de-a cincea din cariera!

Finala Cupei Romaniei: duminica, 27 mai, in direct la PRO X: Craiova - Sibiu, ora 21:00! De la 17:00 se joaca finala Romaniei la U19, Steaua - Dinamo! Finala Champions League: Real Madrid - Liverpool, sambata, 26 mai, 21:45, in direct la PRO TV!

Cristiano Ronaldo are in fata o borna istorica. Portughezul poate ajunge la cinci Ligi ale Campionilor castigate, daca Real Madrid o va invinge sambata viitoare, de la 21:45, IN DIRECT la ProTV, pe Liverpool.

Aflat in fata unei performante uriase, Cristiano vine, insa, dupa cel mai slab sezon al sau de cand este la Real Madrid.

Publicatia britanica Goal a facut o scurta analiza a parcursului lui Ronaldo, notand ca acest sezon a fost cel mai slab pentru el de cand joaca in La Liga.

Cristiano Ronaldo a marcat "doar" 25 de goluri in La Liga in acest sezon. Acelasi numar de goluri l-a bifat lusitanul si in stagiunea trecuta, dar, spre deosebire de sezonul precedent, acum el a jucat doar 2.140 de minute.

In primul sezon la Real, in anul "de adaptare", Cristiano a marcat 26 de goluri in La Liga. Se intampla in stagiunea 2009/10.

In sezonul 2014/15, Cristiano a atins varful sau de performanta, marcand 48 de goluri doar in campionatul Spaniei.

Pe langa faptul ca in acest sezon a marcat doar 25 de goluri in La Liga, Cristiano a bifat si cel mai mic numar de suturi - 173.

De asemenea, el nu a marcat in acest sezon niciun gol din afara careului!

Ronaldo a marcat 56% dintre goluri in acest sezon cu piciorul drept si a bifat doar 4 reusite cu capul.

Pe de alta parte, Ronaldo a marcat de 15 ori in 12 meciuri din UEFA Champions League!

Cel mai probabil, Ronaldo va juca cel mult 45 de minute in acest weekend, urmand sa fie menajat pentru finala UCL.