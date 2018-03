Anuntul zilei in Spania: transfer URIAS la Real Madrid! Vine din vara si semneaza pe doua sezoane, cu optiune de prelungire pe inca un an

Real Madrid a ajuns in cele din urma la un acord pentru un transfer pe care il vizeaza de cateva sezoane.

Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie, Israel - Romania! Marti, 27 martie, Romania - Suedia!

Presa spaniola anunta ca Real Madrid si Robert Lewandowski au ajuns la un acord de principiu. Transferul se va face in vara, iar atacantul va semna pe doua sezoane cu optiune de prelungire pe inca un an, informeaza Mundo Deportivo.



Despre transferul lui Lewandowski la Real Madrid se vorbeste de cateva sezoane bune deja. Atacantul polonez era dorit si de PSG in cazul in care Cavani va pleca, insa jucatorul lui Bayern a decis deja care va fi urmatoarea sa destinatie.