ANUNT INCREDIBIL! El Clasico, amenintat de un atac terorist! Pericol pentru Barcelona si Real Madrid. Ce s-a intamplat cu teroristul

Un terorist ce planuia un atac la El clasico a fost arestat de politia din Spania.

Un marocan a fost arestat in Spania dupa ce s-a descoperit ca avea in plan un atac terorist la urmatorul El clasico care se va disputa pe Camp Nou. El Pais anunta ca Garda Civila spaniola, in colaborare cu FBI si autoritatile marocane l-au retinut pe terorist pe data de 8 mai.

"Detinutul a fost total influentat de propaganda gruparii teroriste Statul Islamic", a scris El Pais, citand Garda Civila. Marocanul a fost arestat desi nu se cunoaste data urmatoare pentru disputarea El Clasico.

Barcelona si Real Madrid s-au intalnit tur-retur in actualul sezon, catalanii fiind invinsi cu 2-0, in tur scorul fiind egal, 0-0.

Cele doua echipe sunt despartite de doua puncte. Barcelona conduce clasamentul din Spania cu 58 de puncte, iar Real ocupa pozitia secunda cu 56 de puncte.

Imagini din El Clasico: