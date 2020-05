Barcelona a pus ochii pe CEL MAI VALOROS jucator al Germaniei! Catalanii au concurenta mare: Real si Bayern mai sunt in cursa pentru semnatura mijlocasului

Barcelona este pregatita sa il transfere pe cel mai bine cotat jucator german.

Kai Havertz, mijlocasul lui Bayer Leverkusen, a devenit unul dintre cei mai doriti jucatori de pe piata, potrivit Sport 1 din Spania. Barcelona s-ar fi interesat deja de serviciile sale, pentru a-si consolida mijlocul terenului.

FC Barcelona este foarte interesata de tanarul de 20 de ani, si ar fi inceput deja negocierile cu Leverkusen, potrivit presei din Germania. Clubul catalan ar fi dispus sa ofere un jucator la schimb plus o suma de bani. Printre cei care pot fi inclusi in tranzactie se numara Carles Alena si Marc Cucurella, care nu au primit prea multe sanse la campioana Spaniei.

Jucatorii oferiti la schimb de Barcelona ar urma sa scada din pretul de 100 de milioane de euro, fixat de Leverkusen pentru pustiul minune. Contractul lui Havertz cu Leverkusen expira in 2022, si pe langa Barcelona, de serviciile sale s-au mai interesat Real Madrid, Manchester United, Chelsea si Bayern Munchen.

Tanarul mijlocas a declarat cu cateva saptamani in urma ca este gata sa faca pasul spre o echipa mai mare, unde sa castige trofee si nu a exclus sa paraseasca Germania.

Havertz a jucat aproape 140 de meciuri la Leverkusen si are deja sapte prezente in nationala Germaniei. Este cel mai valoros jucator geman in acest moment si este cotat la 81 de milioane de euro pe transfermarkt.

